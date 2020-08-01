أحمد حلمي يشعل تيك توك بفيديو عن أضاحي العيد.. شاهد

نشر الفنان أحمد حلمي فيديو كوميدي جديد له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تيك توك.





وظهر احمد حلمي وهو جلس على كرسي في جنينة منزله ويحيطه الظلام مع ارتفاع أصوات الأضاحي ليقوم احمد حلمي بالالتفات أكثر من مرة وبعدها يترك الكرسي ويهرب.









الجدير بالذكر أن أحمد حلمي ، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".









وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي



