مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا للإصابات اليومية بكورونا.. السعودية تعلن خلو المشاعر المقدسة من الفيروس.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

الكاظمي يحدد السادس من يونيو المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية المبكرة

السعودية: نجاح خطة تفويج الحجاج إلى مشعر منى والحرم المكي

أمريكا.. الكشف عن هوية قراصنة حسابات المشاهير على "تويتر"









سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والعربي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وركزت صحيفة "الوطن" مع بيان وزارة الخارجية المصرية الذي أكد على قوة ومتانة العلاقة مع الكويت، قائلًا: "اشتراك مواطني البلديّن في نضالات مشتركة امتزجت فيها دماؤهم الذكية تضامنًا مع بعضهما البعض، وأن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبيّن".





وأضاف البيان: "تابعت الوزارة بمزيج من الرفض والاستنكار مؤخرًا بعض المحاولات على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تسعى للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، وذلك من خلال المس بالرموز أو القيادات من الجانبين، حيث تقف وراء هذه الإساءات جهات مُغرضة تستهدف العلاقات الطيبة القائمة بين الجانبين".





من جانب آخر، نقلت "الأنباء" عن وزارة الصحة المصرية قولها إنه تم تسجيل 321 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة خلال 24 ساعةن مشيرةً إلى خروج 1402 متعاف من الفيروس من المستشفيات "وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39638 حالة".





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن عن عن تحديد السادس من يونيو من العام المقبل موعدا للانتخابات المبكرة في بلاده متعهدا بالعمل على حمايتها واشراك المنظمات الدولية بمراقبتها.





وقال الكاظمي إن حكومته ستعمل بكل جهدها على انجاح الانتخابات وحمايتها وتامين مستلزماتها مطالبا مجلس النواب العراقي بارسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه .





وقالت "القبس" إن وزارة الصحة السعودية أعلنت خلو المشاعر المقدسة من أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما أكدت وزارة الحج والعمرة نجاح خطة تفويج الحجاج من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة الكبرى وللحرم المكي لأداء طواف الإفاضة.





عالميًا، ذكرت "الجريدة" أن مركبة برمائية أمريكية غرقت قبالة سواحل كاليفورنيا، الجمعة، كانت تقل 15 جنديا من قوات مشاه البحرية الأمريكية وبحارا واحدا.



