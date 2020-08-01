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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. أحمد حلمي يشعل تيك توك بفيديو عن أضاحي العيد.. وفرجاني ساسي يوجه رسالة لزوجته.. شاهد

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:44 ص
قفشة
قفشة
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:


نشر فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لزوجته وابنه




نشر الاعلامي رامي رضوان عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام مجموعة من الصورة له مع الفنانة كندة علوش بعد ظهورها معه اليوم على برنامج مساء dmc.



احتفل محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي بمرور عام على  انضمام لصفوف النادي الأهلي قادما من نادي بيراميدز. 


نشر الفنان أحمد حلمي فيديو كوميدي جدبد له عبر حسابة لموقع التواصل الإجتماعي تيك توك.

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