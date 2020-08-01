المتحدث باسم التعليم العالي: مصر تبدأ في تطوير 4 لقاحات مصرية لـ كوفيد 19.. فيديو

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي أن عودة انتشار وباء كورونا مرة أخرى راجع لاختيارات المواطنين، وليس بسبب الفيروس نفسه، لافتا إلى ضرورة الاستمرار في إجراءات التباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.









وقال عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على فضائية القناة الأولى، إن التعايش مع فيروس كورونا لا يعني إهمال تطبيق الإجراءات الاحترازية.









وأضاف أن المركز القومي للبحوث المصري، التابع لوزارة التعليم العالي، بدأ في تطوير لقاحات مصرية للفيروس، سعيا للوصول للقاح مصري لـ "كوفيد 19".









وعن تطوير اللقاحات العالمية، أكد "عبد الغفار" أن هناك لقاحين يتم تدريبهما وتطويرهما، وهما في المرحلة الإكلينيكية حاليا، منها لقاح أكسفورد، موضحا أنه من المقرر استخدامه مع نهاية العالم الحالي، أو في بداية العام الجديد، مشيرا إلى أن مصر تعمل على التنسيق مع الجهات المسئولة عالميا، لتكون من أوائل الدول المستوردة لتلك اللقاحات.