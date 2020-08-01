بعد اعترافها بتصوير نفسها عارية.. الجمهور يطارد مودة الأدهم

بينما قال المستشار أحمد حمزة البحقري، دفاع اليوتيوبر مودة الأدهم التى صدر حكم ضدها بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، أنه يطمئن أهلها وجمهورها ، وان ذلك حكم أول درجة ويمكن الاستئناف عليه في محكمة أعلى درجة وتقوم بنظر القضية موضوعيا بشكل أكبر.

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كما عقب أحمد البحقري، على الحكم الصادر ضدها اليوم قائلًا: " الحكم كان متوقعا في ظل وجود شبكات دولية تعمل في الاتجار بالبشر وتستهدف أخلاقنا ومبادئنا.





وأضاف أحمد البحقري في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، قائلًا " وسط جهل العديد من الفتيات والشباب ممن لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة وتم استغلالهم حتى تم توجيه التهمة لهم وصدور الحكم الرادع لهم حتى لا يقدم آخرون على مثل هذه الخطوات.