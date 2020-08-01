AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد اعترافها بتصوير نفسها عارية.. الجمهور يطارد مودة الأدهم

السبت 01/أغسطس/2020 - 10:01 ص
مودة الأدهم
مودة الأدهم
Advertisements
آيه عاطف
تصدرت فتاة "التيك توك" مودة الأدهم، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعترافها بتصوير نفسها عارية من أجل جمع الأموال.

بينما قال المستشار أحمد حمزة البحقري، دفاع اليوتيوبر مودة الأدهم التى صدر حكم ضدها بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، أنه يطمئن أهلها وجمهورها ، وان ذلك حكم أول درجة ويمكن الاستئناف عليه في محكمة أعلى درجة وتقوم بنظر القضية موضوعيا بشكل أكبر.

إقرأ أيضًا:

كما عقب أحمد البحقري، على الحكم الصادر  ضدها اليوم  قائلًا: " الحكم كان متوقعا في ظل وجود شبكات دولية تعمل في الاتجار بالبشر وتستهدف أخلاقنا ومبادئنا.

وأضاف أحمد البحقري في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، قائلًا " وسط جهل العديد من الفتيات والشباب  ممن لا تتجاوز أعمارهم 21 سنة وتم استغلالهم حتى تم توجيه التهمة لهم وصدور الحكم  الرادع  لهم حتى لا يقدم آخرون على مثل هذه الخطوات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو الحمام.. محامي مودة الأدهم يقدم فلاشة جديدة للقضية

تأجيل محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام و3 آخرين إلى 29 يونيو

دفاع مودة الأدهم: مستندات مباحث الانترنت تبرئ موكلتي من التهم المنسوبة إليها

نشرة الحوادث.. حكاية اغتصاب طفلة فيصل.. حنين حسام للمحكمة: أنا نجمة مشهورة وفيديوهاتي كلها بريئة

إغماء مودة الأدهم عقب الحكم عليها بالحبس سنتين

بعد شراكتها مع مودة الأدهم.. من هي الممثلة إيناس النجار

ترشيحاتنا

الجيش الليبي يحذر الطائرات والسفن من الاقتراب دون تنسيق

دعاء ثاني أيام عيد الأضحى

محلل: ما يشهده البرلمان التونسي انقلاب في المعادلة السياسية

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

عيد الأضحى والنجوم | ياسمين الخطيب تُحضر الفتة.. ريهام سعيد تذبح.. حقيقة سحل عجل لـ نبيل الحلفاوي

غلق مستشفيين للعزل الصحي بالإسكندرية.. وطبيب يحذر من التهاون مع كورونا

AdvertisementS

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

باعت كل اللي حيلته.. سيدة تنتقم من زوجها بعد اكتشافها زواجه من أخرى

بعد اكتشاف خيانته.. زوجة تلجأ إلى حيلة غير متوقعة للانتقام من شريك حياتها

بعد اعترافها بتصوير نفسها عارية.. الجمهور يطارد مودة الأدهم

أنا مش إخوانية.. كندة علوش: من يؤذي مصر يؤذيني.. وهذا سبب اختفائي عن الساحة ومشروعي الفني القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج

الطفلة المعجزة.. هند أنور تتحدى التوحد بموهبتها الفطرية في الإنشاد الديني

بإطلالة جذابة.. دينا الشربيني وغادة عادل تتألقان في أحدث ظهور لهما ..صور