من بينها تناول المشويات.. نصائح مهمة لتناول اللحوم في العيد لتجنب المشكلات الصحية

يصاحب طقوس المصريين في عيد الأضحى مشاكل صحية مختلفة تتعلق بتناول اللحوم و زيادة الوزن، والإصابة بالأمراض المزمنة والسمنة، وهو الأمر الذي يعتبر ناقوس خطر.
وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية،إن عيد الأضحى يختلف طقوسه من عائلة لأخرى ومن شخص إلى آخر، ولكن تبقى نفس الاكلات تقدم داخل كل المنازل المصرية ويبقى أشهرها اللحوم بكل طرق تقديمها، والتي يمكن ان تسبب في زيادة الوزن بشكل مؤكد.
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وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن تناول اللحوم بشكل مفرط في عيد الأضحى، يمكن ان يتسبب في مشاكل بالمعدة ، مع مشاكل أخرى بالهضم، إلا ان هناك بعض النصائح يمكن ان تجنبك هذه المشاكل، ومن ابرزها:
وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن تناول اللحوم بشكل مفرط في عيد الأضحى، يمكن ان يتسبب في مشاكل بالمعدة ، مع مشاكل أخرى بالهضم، إلا ان هناك بعض النصائح يمكن ان تجنبك هذه المشاكل، ومن ابرزها:
1- لا يجب تناول اللحوم بكميات كبير وخلال وجبة واحدة.
2- يفضل تناول اللحم المسلوق و المشوي، وذلك لتجنب زيادة الوزن.
3- أما بالنسبة لمرضى النقرس، والفشل الكلوي فيجب عليهم عدم تناول اللحوم والبروتينات بشكل كبير.
4- يفضل الحد من تناول الدهون الحيوانية لتجنب زيادة الوزن خلال عيد الأضحى.