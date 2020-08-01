من بينها تناول المشويات.. نصائح مهمة لتناول اللحوم في العيد لتجنب المشكلات الصحية

مشاكل صحية مختلفة تتعلق بتناول اللحوم و زيادة الوزن ، والإصابة بالأمراض المزمنة والسمنة، وهو الأمر الذي يعتبر ناقوس خطر. يصاحب طقوس المصريين في عيد الأضحى





وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية،إن عيد الأضحى يختلف طقوسه من عائلة لأخرى ومن شخص إلى آخر، ولكن تبقى نفس الاكلات تقدم داخل كل المنازل المصرية ويبقى أشهرها اللحوم بكل طرق تقديمها، والتي يمكن ان تسبب في زيادة الوزن بشكل مؤكد.









1- لا يجب تناول اللحوم بكميات كبير وخلال وجبة واحدة.









2- يفضل تناول اللحم المسلوق و المشوي، وذلك لتجنب زيادة الوزن.

3- أما بالنسبة لمرضى النقرس، والفشل الكلوي فيجب عليهم عدم تناول اللحوم والبروتينات بشكل كبير.



