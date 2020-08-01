الأورمان تواصل ذبح ٤٠ رأس ماشية في اليوم الثانى بقنا

واصلت جمعية الأورمان، ذبح ٤٠ رأس ماشية من الأضاحي، لليوم الثانى على التوالى بمحافظة قنا، لتوزيع لحومها على الأسر الأولى بالرعاية فى قرى ونجوع المحافظة.





وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إنه تم توزيع اللحوم أول يوم العيد على أهالى قرى نجع الحمر وحجازة قبلى والمعرى والكتايته العليقات والكتايته والخرانقة مركز قوص، وقرية نجع العكرمى مركز قفط، وثانى يوم العيد سوف يتم التوزيع فى قرى عزبة دنقل وأولاد عتمان وبهجورة والرئيسية والشاورية وهو والحلفاية قبلى مركز نجع حمادى.





وأكد شعبان أن اللحوم البلدية التى يتم توزيعها يتم اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.





وأضاف أن الذبح والتشفيه والتعبئة تم في مجزر قوص أول يوم العيد، وثانى يوم العيد بمجزر نجع حمادى، وثالث يوم العيد بمجزر فرشوط، ورابع يوم العيد بمجزر قنا، تحت إشراف الأطباء البيطريين.





جدير بالذكر أن ما يتم ذبحه من اللحوم الأضاحى البلدى والمستورد لصالح الجمعية مليون ونصف مليون كيلو لحوم تقريبًا، وأن حصة محافظة قنا من المستورد ٧٥ ألف كيلو لحوم والبلدى ٤٠ رأس ماشية توزع على القرى والنجوع بعد وصولها إلى مصر مباشرة.





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