مصرع طفلة سقطت عليها نخلة بقرية الزواتنة في سوهاج

لقيت طفلة تبلغ 6 سنوات مصرعها على أثر سقوط نخلة عليها بقرية الزواتنة التابعة لمركز جرجا بسوهاج .





وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بورود إشارة من مستشفي جرجا العام بوصول الطفلة "حنين.ع.ن" 6 سنوات تقيم قرية الزواتنة "جثة هامدة"؛ إثر سقوط نخلة عليها أثناء لهوها في الزراعات القريبة من منزلها.





انتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركزي، وتبين من الفحص سقوط نخلة على الطفلة أثناء اللهو في الزراعات القريبة من منزلها بقرية الزواتنة.





وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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