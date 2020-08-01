AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع طفلة سقطت عليها نخلة بقرية الزواتنة في سوهاج

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:01 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
Advertisements
خالد رياض
لقيت طفلة تبلغ 6 سنوات مصرعها على أثر سقوط نخلة عليها بقرية الزواتنة التابعة لمركز جرجا بسوهاج.


وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام، وأخطرت النيابة العامة وباشرت التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة.


كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بورود إشارة من مستشفي جرجا العام بوصول الطفلة "حنين.ع.ن" 6 سنوات تقيم قرية الزواتنة "جثة هامدة"؛ إثر سقوط نخلة عليها أثناء لهوها في الزراعات القريبة من منزلها.


انتقل إلى مكان الواقعة، ضباط مباحث المركزي، وتبين من الفحص سقوط نخلة على الطفلة أثناء اللهو في الزراعات القريبة من منزلها بقرية الزواتنة.


وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اقرأ أيضا

ضبط فني أشعة وعامل بحوزتهما 10 آلاف قرص مخدر بسوهاج


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاب ينتحر بالسم لرغبته فى خطبة فتاة ورفض والده بسوهاج

غرق طفل سقط داخل ترعة بجرجا في سوهاج

مصرع طفلة سقطت من أعلى سلم منزلها في سوهاج

مصرع طفل وطفلة في حادثين منفصلين بسوهاج

ترشيحاتنا

بإطلالة جذابة.. دينا الشربيني وغادة عادل تتألقان في أحدث ظهور لهما ..صور

يقبلها الخروف... بالأبيض ايمي سمير غانم تعيد على متابعيها عبر إنستجرام

غلق مستشفيين للعزل الصحي بالإسكندرية.. وطبيب يحذر من التهاون مع كورونا

البترول: تحويل السيارات للعمل بالغاز يحقق وفرا بنحو 50% لمالكيها

تكشف سرا عن ابنتها وزوجها.. أبرز تصريحات كندة علوش في ظهورها الأخير

يوم القر.. سبب تسميته وفضله وحكم صيامه؟

AdvertisementS

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

خيال علمي.. مدير الآثار يرد على إيلون ماسك بعد تصريحاته عن بناء كائنات فضائية لـ الأهرامات

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

بعد اعترافها بتصوير نفسها عارية.. الجمهور يطارد مودة الأدهم

ترامب يعلنها: سنحظر تطبيق تيك توك اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمحجبات.. استوحى أزيائك من أمل حجازى

كيرلي وانسيابى.. شاهد أجمل تسريحات شعر ريهام حجاج

الطفلة المعجزة.. هند أنور تتحدى التوحد بموهبتها الفطرية في الإنشاد الديني