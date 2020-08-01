بفستان طويل.. ديميت أوزديمير تتألق في آخر ظهور

شاركت الممثلة التركية ديميت اوزديمير متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة وناعمة.
وارتدت ديميت اوزديمير فستان طويل كت باللون الأخضر الفاتح، واختارت عليه حذاء باللون البينك بودر، وحقيبة من نفس اللون، وهو ما أبرز أناقتها وأنوثتها بشكل كبير.
وتركت ديميت اوزديمير شعرها بطريقة انسيابية ناعمة للغاية، وهو ما تناسب بشكل كبير مع إطلالتها.
وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها ببعض اللمسات البسيطة من الماكياج، فقامت باختيار اللون الكشميري كأحمر شفاه، مع وضع الماسكرا لتبرز من جمال عينيها.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين اسوارة باللون الفضي، مع خاتم من نفس اللون، وقلادة ذهبية.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير في ارتداء الاكسسوارات؛ حيث اكتفت بارتداء قرطين اسوارة باللون الفضي، مع خاتم من نفس اللون، وقلادة ذهبية.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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