بينهم 3 أطفال.. إصابة 9 أشخاص في انقلاب سيارة أجرة بالدولي الساحلي بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بينهم 3 أطفال بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم اليوم، السبت، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى أمام كوبرى قرية المعدية بدائرة المركز، وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إدكو يفيد بوقوع حادث انقلاب ووقوع مصابين، وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الدولى الساحلى.

اقرأ أيضًا :







وأسفر الحادث عن إصابة كل من "هناء عبد العزيز عبد العزيز الصباحى، 46 عامًا، أحمد محمد هاشم، 12 عامًا، صلاح عبده صلاح، 23 عامًا، هناء محمد نصر، 42 عامًا، ولاء سعيد السيد اللبودى، 25 عامًا، إياد حسن قزبة، 5 سنوات، جنى عماد الحناوى، 8 سنوات، آمال عبد الله كحيل، 50 عامًا، أم السعد فتوح محمد العشرى، 28 عامًا مصابين بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور في أماكن متفرقة بالجسم.



