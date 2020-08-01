الدقهلية تحتل المركز الثاني على مستوى الجمهورية في قروض الشباب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،أن المحافظة احتلت المركز الثاني على مستوى محافظات مصر خلال شهر يوليو الجاري،فى قيمة القروض التى تقدمها للخريجين والشباب والمرأة، لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر،والتى يمنحها صندوق التنمية المحلية،بإشراف إدارة بناء وتنمية القرية بديوان عام المحافظة.





وأكد أن الدولة تسعى لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تعمل على اتاحة فرص عمل للشباب والحد من البطالة،واننا نبذل جهودا مضاعفة من أجل توسيع قاعدة الإقراض خاصة من قروض صندوق التنمية المحلية و في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الاهتمام بملف التنمية الاقتصادية واقامة المشروعات وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بتوفير الدعم اللازم للشباب.





وأوضح مختار، أن محافظة الدقهلية نفذت 60 مشروعًا خلال يوليو الجاري وبلغت قيمة القروض الممنوحة لها 596 ألف جنيه،لافتًا إلي أن صندوق التنمية المحلية يسعى إلى دعم التنمية الريفية والاجتماعية والبشرية والبيئية للمجتمع المحلي بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





وأشاد محافظ الدقهلية بجهود وزارة التنمية المحلية وتعاونها المتميز مع المحافظة،من خلال صندوق التنمية المحلية، كأحد أهم آليات دعم وتنمية القرية المصرية بنطاق الدقهلية،وذلك بإتاحة تمويل قروض ميسرة للمواطنين والشباب والمرأة المعيلة، لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.



