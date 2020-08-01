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استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية والذهب.. الدولار بـ 16.02 جنيه والريال السعودى 4.27.. والذهب يستقر عند 877 جنيها لعيار 21

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:00 م
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية و الذهب
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علياء فوزى
  • أسعار العملات الأجنبية 
  • الدولار بـ 16.02 جنيه 
  • اليورو بـ18.85 جنيه
  • الاسترلينى بـ 20.79 جنيه 
  • الريال السعودى بـ 4.27 جنيه 
  • الدرهم الإماراتى بـ 4.36
  • الذهب يستقر فى مستهل تعاملات السبت 
  • عيار 21 يسجل 877 جنيها للجرام


نشر موقع "صدى البلد" أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، السبت 1 -8- 2020، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.


وبلغ سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات السبت 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع.


أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت

سجل سعر اليورو 18.65 جنيه للشراء و18.85جنيه للبيع.


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 20.55 جنيه للشراء و20.79 جنيه للبيع.




وسجل الفرنك السويسرى 17.32 جنيه للشراء و17.52 جنيه للبيع.


وسجلت الكرونة السويدية 1.81 جنيه للشراء و1.83 جنيه للبيع.


أسعار العملات الآسيوية اليوم السبت 

سجل 100 ين يابانى 15.12 جنيه للشراء و15.28 جنيه للبيع.


واستقر اليوان الصينى عند 2.27جنيه للشراء و2.28 جنيه للبيع.


أسعار العملات العربية اليوم السبت
سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.14 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.



 وبلغ سعر صرف الدرهم الإماراتى مقابل الجنيه 4.31 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.


وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.58 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.


ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.13 جنيه للشراء و42.49 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الدينار الأردنى 22.14 جنيه للشراء و22.59 جنيه للبيع.


أسعار الذهب اليوم السبت 

بينما استقرت أسعار الذهب في مصر  في  مستهل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك اليوم، السبت، بعد زيادتها أمس، الجمعة، بمتوسط 4 جنيهات بمحلات الصاغة.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة اليوم نحو 877 جنيها.


ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة لـ1002 جنيه.


وسجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 752 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 585 جنيها مقابل 581 جنيها أمس.



كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 7016 جنيها وأوقية الذهب نحو 31.2 ألف جنيه، وكيلو الذهب نحو 1.002 مليون جنيه.

 

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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