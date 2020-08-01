مولر: المدير الفني لـ بايرن ميونخ أعاد طريقة جوارديولا

علق توماس مولر، مهاجم بايرن ميونخ، على هانزي فليك المدير الفني للفريق، خلال مقابلة نشرت اليوم السبت، مشبها إياه بالمدرب الأسبق للفريق البافاري بيب جوارديولا.





وقال مولر، إن أداء بايرن ميونخ بات يحمل ملامح واضحة منذ تولي فليك المنصب في نوفمبر الماضي، مثلما كان الحال خلال فترة تولي جوارديولا تدريب الفريق بين عامي 2013 و2016.





وأضاف، جرى السماح لكل لاعب بإضافة لمسة فردية في مركزه حسب العروض التي يقدمها ونقاط القوة والضعف، لكن مع الالتزام بالمهمة المحددة لمركزه.





وتابع ، الفريق لا يشهد إلزاما أو تعنتا في التعليمات.. إن لم يقم أي لاعب بالمطلوب، يتدخل لاعب آخر بشكل سريع لتغطيته.





وواصل ، عدنا إلى ذلك إلى حد ما تحت قيادة هانزي، فهناك خطوط إرشادية لكل مركز. لا توجد خيارات ولكن توجد إرشادات.





واستعاد مولر مستوياته المعهودة تحت قيادة فليك بعد فترة صعبة عاشها تحت قيادة نيكو كوفاتش، المدير الفني السابق لبايرن ميونخ، وقال، إن فليك طور الفريق بشكل أكبر من خلال لمسته التي يمكن رصدها بوضوح.



