AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة: فرنسا تحقق في تمويل قطر للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:19 م
صحيفة: فرنسا تحقق
صحيفة: فرنسا تحقق في تمويل قطر لمعهد العلوم الإنسانية
Advertisements
قسم الخارجي
كشفت تقارير إعلامية عن فتح السلطات في فرنسا تحقيقا أوليا حول التمويل المشبوه للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، الواقع في مدينة سان دوني في الضواحي الشمالية لباريس.


ويعمل المعهد التابع لجماعة الإخوان ويتلقى تمويلات من قطر، على تدريب أئمة المساجد، وتعليم اللغة العربية والقرآن أيضا وفقا لمناهج تتماشى مع رؤية التنظيم، حيث يشارك نحو 1500 طالب سنويا، في ذلك المعهد، إلا أن الغموض وراء هذه المؤسسة دفع السلطات لفتح تحقيق بشأن خيانة الأمانة، وفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.


وبحسب الصحيفة، فإن السلطات في فرنسا تهتم بالتمويل المشبوه الذي يحصل عليه المعهد من دول مختلفة على رأسها قطر، حيث كانت المؤسسة تحصل على تبرع قيمته 750 ألف يورو من مؤسسة قطر الخيرية في 2018.


كما تحقق السلطات فيما إذا كانت بعض الأموال المخصصة للمعهد ربما لم يتم اختلاسها لتحقيق مكاسب خاصة، وفقا للصحيفة.


ويتبع المعهد اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الذي يعد فرع تنظيم الإخوان في فرنسا، وكشف كتاب "أوراق قطر" في وقت سابق عن تفاصيل التمويل القطري للمركز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصراع على المتوسط بين فرنسا الفرنكفونية وتركيا الكولونالية

من أين لك هذا.. حملة تونسية تحقق في ثروة الغنوشي الغامضة

بعد 6 سنوات.. هكذا ثبت لـ العالم صدق تحذيرات مصر من انتشار إرهاب محور الشر

ترشيحاتنا

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

حكايات من زمن فات.. قصة اكتشاف سعيد صالح على يد حسن يوسف.. وسر رفض يونس شلبى حضوره حفل زفافه

لقاح كورونا.. وزير الصحة الروسي: كل التجارب اكتملت بنجاح

أخبار الرياضة.. سان جيرمان يتوج بالثلاثية.. 5 فرمانات قاسية من إعلام المصريين تجاه رئيس الزمالك.. ميدو سعيد بتجديد الفيفا للجنة الخماسية

سياحة البرلمان: ادعاءات إيلون ماسك ببناء الفضائيين لـ الأهرامات في صالح مصر

بعد مرور 15 عاما.. شاهد شكل الطفلة سوكا في حفل زفافها

AdvertisementS

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

بين عناد مرتضى منصور وفرمان إعلام المصريين.. ماذا يحدث في قناة الزمالك؟

رحلة انحراف شيرى هانم وابنتها زمردة بدأت بزواج عرفي وانتهت بممارسة الرذيلة .. المتهمة: بناخد أدوية مهدئة

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

مفاجأة.. يجوز مد فترة خصم المرتبات والمعاشات حتى بعد انتهاء كورونا

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. المالية: تطبيق تعديلات الضريبة على الدخل بكل دقة

بمقدم 25%.. تعرف على آلية تقسيط مبلغ التصالح في مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

على الموضة وتعشق الأسود.. شاهد أجمل فساتين نيللي كريم على السجادة الحمراء