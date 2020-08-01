صحيفة: فرنسا تحقق في تمويل قطر للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية

كشفت تقارير إعلامية عن فتح السلطات في فرنسا تحقيقا أوليا حول التمويل المشبوه للمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية، الواقع في مدينة سان دوني في الضواحي الشمالية لباريس.









ويعمل المعهد التابع لجماعة الإخوان ويتلقى تمويلات من قطر، على تدريب أئمة المساجد، وتعليم اللغة العربية والقرآن أيضا وفقا لمناهج تتماشى مع رؤية التنظيم، حيث يشارك نحو 1500 طالب سنويا، في ذلك المعهد، إلا أن الغموض وراء هذه المؤسسة دفع السلطات لفتح تحقيق بشأن خيانة الأمانة، وفقا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.









وبحسب الصحيفة، فإن السلطات في فرنسا تهتم بالتمويل المشبوه الذي يحصل عليه المعهد من دول مختلفة على رأسها قطر، حيث كانت المؤسسة تحصل على تبرع قيمته 750 ألف يورو من مؤسسة قطر الخيرية في 2018.









كما تحقق السلطات فيما إذا كانت بعض الأموال المخصصة للمعهد ربما لم يتم اختلاسها لتحقيق مكاسب خاصة، وفقا للصحيفة.







