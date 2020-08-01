صفاء الهاشم تهاجم الشيخ صباح الخالد وتهدد باستجوابه

واصفة قرار فتح خطوط الطيران بأنه تعارض مع تحفظات وزير الصحة الدكتور باسل الصباح. هاجمت النائبة صفاء الهاشم ، اليوم السبت، رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح الخالد وهددت باستجوابه، مدعية أن قراراته تعرض حياة الكويتيين للخطر،









وقالت "الهاشم"، في تغريدات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: "الرسالة لك ياسمو الرئيس.. فقد صرحت لرؤساء تحرير الصحف بأن التحدى القادم للكويت أن تكون التركيبة السكانية، 70% للكويتيين و30% للوافدين، فأين التنفيذ وما هي خططك التي تكلمت عنها؟".









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وأضافت: "في ظل استمرار الوباء، قد أتفهم لو كان قرار فتح الرحلات للأطباء والمهندسين ومن تحتاجهم وزارة الصحة أو أي وزارة خدمية أخرى، لكن بأي منطق يتم السماح بعودة الوافدين وبمعدل 5000 لدولة واحدة فقط، وبدون اشتراط تأمين صحي كذلك؟"، متسائلة: "هل الحكومة متأكدة من وجود تخطيط مرتب بين أعضائها؟ فوزير الصحة يصرح بشيء، والحكومة تقرر شيئا آخر".









وتابعت النائبة الكويتية في تغريداتها قائلة: "نرفض تماما تعريض حياة الكويتيين في ديرتهم للخطر يا سمو الرئيس، بقرار فتح الباب على مصراعيه لدخول الوافدين".





واستطردت: "سياسة "الهون أبرك ما يكون" لا تصلح يا سمو الرئيس، أبديت الحزم وتعهدت أمام الله ثم الأمير والشعب الكويتي بتعديل التركيبة السكانية ولو أن النسبة التي اقترحتها غير قابلة للتطبيق حاليًا، ومع ذلك نطالبك بالتطبيق ومعاونة وزير الصحة".









وواصلت في تغريداتها: "أعطيناك كل العون يا سمو الرئيس منذ أن ابتدأت أزمة كورونا، أما إن ثبت لنا إن قرار فتح خطوط الطيران متضارب مع تحفظات وزير الصحة بشأن موجة جديدة ستضربنا من كورونا، ففي هذا تعريض حياة الكويتيين للخطر، إذن استجوابك مستحق."



