قصف مدفعي تركي على قرى حدودية في محافظة دهوك بالعراق

نقلت فضائية "العربية" عن مصادر رسمية عراقية تأكيدها وقوع قصف مدفعي تركي على قرى حدودية في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.





وذكرت القناة نقلا عن مصادرها أن ركيا قصفت بـ5 قذائف مدفعية قرى كردية بناحية دركاري الحدودية.





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كانت طائرات تركية قصفت ليل الجمعة مواقع بقرية كربلي بقضاء زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.





وأشارت إلى أن طائرة تركية شنت 3 غارات على المواقع المذكورة، لكنها لم تكشف حجم الأضرار المادية والبشرية.





في وقت سابق، قالت الحكومة العراقية ن القوات التركية تقوم منذ مدة باعتداءات متكررة تجاه الأراضي العراقية.



