AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

تعرف على فعاليات ساقية الصاوي بعد إجازة عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 05:01 م
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
تستعد ساقية الصاوي، للعديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، عقب الانتهاء من أجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ بحفلا شعريا للشاعر الشاب "إبراهيم فرج" في 8 أغسطس الجاري على مسرح النهر.

وإبراهيم فرج شاعر من أبناء الإسكندرية، بدأ كتابة الشعر في بداية عام 2015، وشارك في العديد من الندوات والأمسيات الثقافية، وبدأ العمل على مشروع خاص وهو الانتقال بشعر العامية من السرد البسيط بنظام الديالوج إلى المونولوج، وتطويع سطور الشعر لتكون لافتة أكثر لمن يقرؤها أو يسمعها، وإنتشرت أشعاره مؤخرًا بشكل مُلفت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وحصدت مشاهدات عالية في الآونة الأخيرة ونالت جميع متابعيه.

كما يحي فريق "فويس" حفلًا غنائيًّا مساء الأربعاء المقبل على مسرح النهر بساقية الصاوي، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وتم إنشاء فرقة "Voice" في أبريل 2016 على يد إسلام جاد عازف الكمان بدار الأوبرا المصرية بفرقة الموسيقى العربية ومعد في البرامج الغنائية والمواهب في لبنان.

كما تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل شعري للشاعرة الشابة أميرة البيلي، السبت 29 من أغسطس على مسرح قاعة النهر الساعة الرابعة مساءً.

أميرة البيلي من مواليد الإسكندرية، استمرت في تطوير اسلوبها في الكتابة والإلقاء وتميزت في الفترة الأخيرة بأسلوبها الخاص واستطاعت أن تصل لقلوب الناس وحققت رد فعل كبير وقد حققت قاعدة جماهيرية كبيرة عن طريق القصائد المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد عودتها من الإغلاق.. حفلتان لـ أم كلثوم في ساقية الصاوي.. فيديو

عامر التونى والمولوية المصرية يجددون لقاءهم مع جمهور ساقية الصاوي

حفل شعرى لـ أحمد عزب ومحمد ياسر على مسرح النهر فى الساقية

حفل غنائي لفريق كردان في ساقية الصاوي الأربعاء

فرقة الخان تحيي حفلا موسيقيا في ساقية الصاوي 9 أغسطس

ترشيحاتنا

بالمايوه.. الأمن يلقي القبض على مصيفين على الشواطئ في بريطانيا

تسريبات مستهدفة.. ما قصة صفقة الطائرات المسيرة بين تركيا واليونان؟

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

هل رؤية الميت في المنام دليل على حاله في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

بصحبة ابنتها.. دينا فؤاد تهنئ جمهورها بعيد الأضحى.. شاهد

بطلها راكيتيتش.. صفقة تبادلية جديدة بين برشلونة ويوفنتوس

AdvertisementS

وفاة مذيعة التلفزيون المصري نشوى الطوبجي

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

رياح شمسية تضرب الأرض غدا

تخفيض عدد الأعضاء وإلغاء المكافآت الشهرية.. ننشر أهم تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال العام

سقوط جديد.. وزير الدفاع التركي يتطاول على الإمارات.. وأبو ظبي ترد: لا مكان للأوهام الاستعمارية

العضو الأكثر إزعاجا.. دعوة لطرد تركيا من حلف الناتو

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

من أرشيف المحاكم: قاضى الغلابة ينصف فقيرة فصلوها بسبب فقدانها البصر ويمنحها إجازة بأجر كامل حتى المعاش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور