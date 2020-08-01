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أخبار العالم

يوم الحرية.. آلاف المتظاهرين في ألمانيا يعلنون نهاية فيروس كورونا بالمخالفة للسلطات

السبت 01/أغسطس/2020 - 04:09 م
احتجاجات ضد قيود
احتجاجات ضد قيود فيروس كورونا في برلين
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أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن آلاف المواطنين الألمان تجمعوا اليوم في العاصمة برلين للاحتجاج على القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونظم المحتجون الذين لم يرتد سوى عدد قليل منهم الكمامات الطبية مسيرة احتجاجية تحت شعار "نهاية الجائحة - يوم الحرية" عبرت وسط المدينة انطلاقا من بوابة براندنبورج.


وكان المحتجون الذين قدرت الشرطة تعدادهم بنحو 15 ألف شخص يحملون لافتات ويهتفون شعارات تصف فيروس كورونا بأنه "إنذار خاطئ" وتندد بالارتداء الإلزامي للكمامات وتعارض حملات التطعيم.

واتهم المحتجون الحكومة بـ"سرقة حريتهم"، داعين إلى "إنهاء الرعب بسبب كورونا وإعادة الحقوق الأساسية للناس".

من جانبها، استخدمت الشرطة مكبرات الصوت لتذكير المتظاهرين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

وحققت الحكومة الألمانية نجاحا نسبيا في معركتها ضد الفيروس التاجي، وسجلت في البلاد حتى اليوم 211 ألف إصابة مؤكدة بالوباء منها 9224 حالة وفاة.

وشرعت الحكومة الألمانية اعتبارا من أواخر أبريل في تخفيف القيود الرامية إلى الحد من انشتار الفيروس، لكن مع إبقاء إجراءات التباعد الصحي، بما في ذلك الارتداء الإلزامي للكمامات الطبية في وسائل النقل العام والمحال التجارية.

وحذرت السلطات المحلية الألمانية مؤخرا من خطر عدم الالتزام بالتوجيهات الصحية، مشيرة إلى إعادة ارتفاع معدل الإصابات الجديدة في الفترة الأخيرة.
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