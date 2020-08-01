الجارحي: القائمة الوطنية تخطط لتقدم مصر وحماية حريات المواطن

قال المهندس عبد القادر الجارحي، مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، في الفيوم، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إن القائمة بقيادة الحزب، هي اختيار من أجل مصر ، تضم كوكبة من العلماء ورجال القانون، جميعهم قيمة وقامة ، ورجال أعمال وطنيين.



وأضاف المهندس عبد القادر الجارحي، في تصريح له، إن القائمة الوطنية لمجلس الشيوخ هدفها الإبداع ومسؤوليتها التخطيط لتقدم مصر و حماية الحريات للمواطن لا بديل عنها، موجهًا حديثه لأبناء دائرته، قائلًا: "لن تندم أبدا في اختيار القائمة الوطنية مع مرشحينك علي النظام الفردي لحزب مستقبل وطن، فإنهم اوفياء، لن يخذلوك في أول مجلس شيوخ في مصر، الموعد ١١، ١٢ أغسطس للخروج والإنتخاب واختيار القائمة الوطنية من اجل مصر".



وأعطى تعليمات إرشادية عن عملية الاقتراع: "سيسلمك القاضي في اللجنة ، ورقتين، ورقة بها مرشحي القائمة ، ستعلّم بالقلم في المكان المخصص لذلك ، بعلامة صح ، مرة واحدة، وورقة بها مرشحي الفردي ، ستختار العدد المخصص للفردي في المحافظة، فمثلا محافظة الفيوم العدد المقرر انتخابه بالنسبة للفردي ؛ ٣ ، والقائمة ، يدخل الناخب يعلّم في الخانة المخصصة علي ورقة القائمة بعلامة صح ، وفي ورقة الفردي يعلم امام كل اسم من المرشحين الذين إختارهم بعلامة صح وإذا إختار الناخب عدد أقل أو أكثر من العدد المطلوب إختياره في المرشحين الفردي يكون الصوت باطلا فيجب اختيار العدد المقرر للفردي في المحافظة الذي يتبعها الناخب".

