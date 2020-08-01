نجم The Voice.. رضوان الأسمر يطلق أغنية سمحيلي

أطلق نجم The Voice فى موسمه الخامس، المغربي رضوان الأسمر اليوم أول إصدار رسميّ له بعد مشاركته في البرنامج حيث كان منافسًا شرسًا ضمن فريق الديفا سميرة سعيد.





الأغنية الجديدة هي أول تعاون له مع الشركة المنتجة وهي بعنوان (سمحيلي) وقد أبصرت النور قبل ساعات عبر قناة الشركة الرسمية على الـYoutube، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع جان ماري رياشي.





يذكر أن رضوان الأسمر له أغنيات خاصة تخطى بعضها حاجز الـ ١٤ مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، منها (ناكر لحسان) و(ما تفهم والو)





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