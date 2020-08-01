AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نجم The Voice.. رضوان الأسمر يطلق أغنية سمحيلي

السبت 01/أغسطس/2020 - 06:36 م
رضوان الاسمر
رضوان الاسمر
Advertisements
أحمد إبراهيم - سعيد فراج
أطلق  نجم The Voice فى موسمه الخامس، المغربي رضوان الأسمر اليوم  أول إصدار رسميّ له بعد مشاركته في البرنامج حيث كان منافسًا شرسًا ضمن فريق الديفا سميرة سعيد.

الأغنية الجديدة هي أول تعاون له مع الشركة  المنتجة وهي بعنوان (سمحيلي) وقد أبصرت النور قبل ساعات عبر قناة الشركة الرسمية على الـYoutube، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع جان ماري رياشي. 

يذكر أن رضوان الأسمر له أغنيات خاصة تخطى بعضها حاجز الـ ١٤ مليون مشاهدة عبر اليوتيوب، منها (ناكر لحسان) و(ما تفهم والو) 

الشركة المنتجة هي شركة تابعة لمجموعة Mbc الرائدة، وتقدم خدمات الموسيقى والترفيه وتساهم في نشرها من خلال إنتاج وإدارة مشاريع لعدد كبير من النجوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضوان برحيل يفاجئ جمهوره بلوك جديد في أغنية قصة هوانا

المغربي نعمان بلعياشي يعود ويطرح ألو.. فيديو

ترشيحاتنا

تعرف على مستقبل الدولار أمام الجنيه

حلم تركي آل الشيخ.. ألميريا يحتاج الفوز فى مباراتين للصعود إلى الدوري الإسباني

شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

الكويت تحظر دخول القادمين من 31 دولة

ليلى اسكندر تعلن انفصالها عن زوجها يعقوب فرحان

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

AdvertisementS

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

تعرض لضغوط وإغراءات والشرطة رفضت التنازل.. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

قبل حظر الطيران المفاجئ.. 450 مصريا يصلون إلى مطار الكويت على ٣ رحلات خلال ساعة واحدة

ظهور وحش بحري غريب على شاطئ بريطاني.. صور

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور