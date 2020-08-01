AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

الكحول والتدخين يسببان العيوب الخلقية للجنين

السبت 01/أغسطس/2020 - 07:02 م
الكحول والتدخين يسببان
الكحول والتدخين يسببان العيوب الخلقية للجنين
Advertisements
اسماء محمد
ذكرت كلية الطب جامعة هارفارد من المهم تجنب المواد التي تزيد من خطر العيوب الخلقية ، مثل الكحول والتبغ والمخدرات وأدوية الريتينويد. 

لا يوجد حد آمن لاستخدام الكحول أثناء الحمل ، وبينما من المعروف أن الإفراط في الشرب أثناء الحمل يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة الكحول الجنينية ، لم يكن هناك تعريف واضح لكمية تناول الكحول المرتبطة بمتلازمة الكحول الجنينية من المهم الامتناع عن الكحول أثناء حملهم.

إذا كنت تدخنين أو تستخدمين الكحول أو أدوية أخرى ، فإن الوقت المثالي للإقلاع عن التدخين قبل الحمل. يمكن أن يكون التخطيط للحمل دافعًا قويًا للتخلص من العادات غير الصحية ، ليس فقط أثناء الحمل ولكن بعده. 

هناك العديد من الموارد التي يمكن أن تساعد على الإقلاع عن التدخين ، بما في ذلك الأدوية واستبدال النيكوتين، وقد تكون هناك عيادات متخصصة في التعافي من تعاطي المخدرات للنساء الحوامل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تناول المشروبات الكحولية أثناء الحمل يعرض الأجنة لهذه الأمراض

اغسل ملابسك وابحث عن بديل للنيكوتين.. خطوات تخلصك من التدخين

نصائح للاعتناء بنفسك أثناء الحمل

خطة الإقلاع عن التدخين من 3 خبراء

ابعد عن المدخنين.. كل ما لا تعرفه عن التدخين السلبي

ترشيحاتنا

بالأحضان.. إنجى علاء تنشر صورا جديدة مع زوجها يوسف الشريف

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في ذكرى رحيله.. سعيد صالح: لولا هذا السبب لتفوقت على عادل إمام.. فيديو

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

بفستان مكشوف.. رانيا يوسف تسرق الأضواء على البحر.. شاهد

AdvertisementS

لحين إشعار آخر.. مصر للطيران تلغي جميع رحلاتها الجوية المتجهة إلى الكويت

إجبار قاصر على ممارسة الجنس مع ابن ملكة بريطانيا.. تفاصيل مثيرة

لم تحقق المطلوب.. طلب إحاطة للحكومة بشأن عدم فاعلية بلازما المتعافين في مواجهة كورونا

شاهد.. طائرات ومروحيات للسيطرة على حرائق غابات في كاليفورنيا

جثته داخل خزان الصرف.. حل لغز اختفاء طفل أطفيح صباح العيد

تعرض لضغوط وإغراءات والشرطة رفضت التنازل.. تفاصيل جديدة فى قضية العامل المصرى المعتدى عليه بالكويت

رمسيس الثاني شرقاوي وإيلون ماسك باحث عن الشهرة .. رد قاسي من زاهي حواس على تصريحات الملياردير عن الأهرامات

أول ظهور لـ محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد.. شاهد

فنان شهير يؤدي فريضة الحج على روح فاروق الفيشاوي.. شاهد

أول رحلة سياحية لمصر للطيران تصل شرم الشيخ قادمة من بغداد

اِركن السكينة يا عبده | عجل يهرب من الجزار قبل ذبحه.. شاهد

أغلبها للمصريين.. إلغاء 10 آلاف تذكرة طيران في الكويت بعد حظر الرحلات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدموع وإهانة ترامب.. كيف رد مشاهير تيك توك على قرار إغلاقه؟

في أقل من 24 ساعة.. منطقة القيسارية بأسيوط تشهد ثاني هبوط أرضي

أردوغان يتمدد في أفريقيا .. تركيا توزع اللحوم مجانا على الإثيوبيين في أديس أبابا وتفضحهم في إعلامها.. صور