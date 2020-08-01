الكحول والتدخين يسببان العيوب الخلقية للجنين

ذكرت كلية الطب جامعة هارفارد من المهم تجنب المواد التي تزيد من خطر العيوب الخلقية ، مثل الكحول والتبغ والمخدرات وأدوية الريتينويد.





لا يوجد حد آمن لاستخدام الكحول أثناء الحمل ، وبينما من المعروف أن الإفراط في الشرب أثناء الحمل يزيد من خطر الإصابة بمتلازمة الكحول الجنينية ، لم يكن هناك تعريف واضح لكمية تناول الكحول المرتبطة بمتلازمة الكحول الجنينية من المهم الامتناع عن الكحول أثناء حملهم.





إذا كنت تدخنين أو تستخدمين الكحول أو أدوية أخرى ، فإن الوقت المثالي للإقلاع عن التدخين قبل الحمل. يمكن أن يكون التخطيط للحمل دافعًا قويًا للتخلص من العادات غير الصحية ، ليس فقط أثناء الحمل ولكن بعده.



