محمد عبد الحافظ: رقمنة الصحافة أصبح أمرا لازمًا علينا تقبله

قال الكاتب الصحفي محمد عبد الحافظ، إن الرقمنة أصبحت هي الحل للصحافة وأصبحت أمرا لازما علينا تقبله.









وتابع عبد الحافظ خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت"،:" الصحافة الورقية سوف تنحسر وستصبح رمزًا فقط، لافتا إلى أن أزمة كورونا كانت كلمة السر لرجوع الصحافة الطبية المتخصصة.









ونوه إلى أن مجلة "طبيبك الخاص" الطبية، تعتبر مرجعا وكتابا يستفيد الفرد من المقالات التي تنشر بها على مدار الوقت، منوّهًا بأن يوسف السباعي وأنيس منصور كتبا داخلها عن تجارب شخصية مع الأمراض.













ولفت إلى صدور 7 أعداد من مجلة "طبيبك الخاص" في ظل أزمة كورونا ستجعل منها مرجعًا فيما بعد، ومثلما كانت مرجعًا للبلهارسيا في فترة السبعينات ستصبح مرجعًا في عام 2020 لأزمة كورونا.



