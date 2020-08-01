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أخبار العالم

كانت تقود بنفسها.. انقلاب سيارة وزيرة تونسية في حادث مروري

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:11 م
وزيرة المرأة التونسية
وزيرة المرأة التونسية أسماء السحيري
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أحمد محرم
أفادت صحيفة "الشروق" التونسية بأن وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن التونسية أسماء السحيري تعرضت لحادث مروري في أحد شوارع مدينة مرناق شمالي تونس.

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وأوضحت الصحيفة أن الوزيرة كانت تقود سيارتها الخاصة بمفردها باعتبار أن سائقها الخاص في إجازة بمناسبة عيد الأضحى.

وبينما كانت الوزيرة متجهة إلى مقر الوزارة لحضور اجتماع مخصص للتحضير لاحتفالات عيد المرأة، داهمتها سيارة من الجهة اليسرى مما اضطرها للانحراف يمينًا فانقلبت السيارة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الوزيرة التونسية بخير بعد أن أجرت الفحوصات اللازمة، وهي الآن في منزلها وبصحة جيدة.

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