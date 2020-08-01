محلل: ما يشهده البرلمان التونسي انقلاب في المعادلة السياسية

أوضح المحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، أن ما يشهده البرلمان هو انقلاب في المعادلة السياسية الأساسية التي حكمت تونس منذ 2011، وتحوّل نوعي، إذ تجد “النهضة” نفسها محاصرة على أكثر من جبهة.





وأكد ثابت ، خلال مداخلة لقناة الغد، أن سقوط الغنوشي من رأس البرلمان التونسي سيكون له تداعيات سياسية مهمة، مثل التي واجهتها “النهضة” في 2013 بعد الاتهامات بالتورط في عمليات إرهابية.





ولفت إلى أن هناك معطى جديد، وهو الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي دخل مواجهة مع الإسلام السياسي مع المناكفات التي دارت بين رئاسة البرلمان وبين الرئاسة الدولة، والخلافات حول السياسات الخارجية التي زاولها الغنوشي وعلاقته بالملف الليبي والتدخلات التركية.



