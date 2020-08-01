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منوعات

القبض على طبيب الموت| قتل 100 شخص وألقى بأجسادهم للتماسيح.. تفاصيل

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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احمد شريف

ألقت الشرطة الهندية على طبيب، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد أن قتل أكثر من 100 سائق شاحنة، وألفى ببقايا ضحاياه كطعام إلى التماسيح؛ بعد أن حاول الهروب خلال فترة الإفراج المشروط.



ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" اعتُقل "ديفيندرا كومار شارما"، 62 سنة، من قبل الشرطة في دلهي، يوم الثلاثاء ، 30 يوليو ، بعد أن فشل في العودة من الإفراج المشروط الذي استمر أسابيع في يناير، بعد أن أطلق سراحه بسبب حسن السلوك بعد 16 سنة خلف القضبان.



وسبق أن حكم على شارما بالسجن مدى الحياة في عام 2004 في راجستان بعد إدانته بارتكاب عدة جرائم قتل بين عامي 2002 و 2004 ، مما أكسبه لقب "دكتور الموت" في وسائل الإعلام.



وقال نائب مفوض شرطة دلهي، راكيش باورييا, في بيان، إن المتهم  متورط في عشرات حالات اختطاف وقتل سائقي شاحنات وسيارات أجرة في دلهي وهاريانا وأوتار براديش وراجستان".



وتقول الشرطة إن "شارما" أول ما لفت انتباه السلطات قبل عقدين من الزمن؛ بسبب تورطه في إجراء عمليات زرع كلى غير قانونية بين عامي 1994 و 2004.



 وقام شارما ، بمساعدة أطباء ووسطاء آخرين ، بترتيب 125 عملية زرع على الأقل في عمليات  تهريب الأعضاء.



 كما اتهمته الشرطة بأنه جزء من عصابة استأجرت سيارات أجرة وشاحنات قبل قتل سائقيها وسرقتهم وبيع مركباتهم.



ونوهت الشرطة إلى أن شارما، أُدين في وقت لاحق، بارتكاب 6 جرائم قتل على الأقل ، لكن "باوريه" أضاف أنه اعترف بتنفيذ الكثير من الجرائم الأخرى.

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