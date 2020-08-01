طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

يفضل العديد من تناول الحلويات بطرق مختلفة، وخاصة البقلاوة فهي من الأطباق اللذيذة والشهيرة على السفرة المصرية، وإليكم طريقة عمل البقلاوة.
مقادير بقلاوة
1 لفة جلاش
2 كوب شربات
زبدة مذابة
سوداني مفروم
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ملعقة قرفة
اقرأ ايضًا | لـ السهرة .. طريقة عمل أيس كريم زبادي بالتوت
للتقديم
فسدق مفروم
طريقة تحضير بقلاوة
* يرص الجلاش ورقة ورقة في صينية الفرن وتدهن كل ورقة بالزبدة المذابة
* يضاف فوقه السوداني مع رشة قرفة وسكر ثم باقي الجلاش ويدهن بالزبدة مرة أخرى
* يقطع ويدخل الفرن حتى يكتمل النضج يرفع ويسقى بالشربات البارد
* ثم يزين بالفستق ويقدم