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طريقة عمل البقلاوة.. خطوة بخطوة

السبت 01/أغسطس/2020 - 11:31 م
طريقة عمل البقلاوة
طريقة عمل البقلاوة
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نهى هجرس
يفضل العديد من تناول الحلويات بطرق مختلفة، وخاصة البقلاوة فهي من الأطباق اللذيذة والشهيرة على السفرة المصرية، وإليكم طريقة عمل البقلاوة.

مقادير بقلاوة
1 لفة جلاش 
2 كوب شربات 
زبدة مذابة 
سوداني مفروم 
1 ملعقة كبيرة سكر 
1 ملعقة قرفة 



للتقديم
فسدق مفروم 

طريقة تحضير بقلاوة
* يرص الجلاش ورقة ورقة في صينية الفرن وتدهن كل ورقة بالزبدة المذابة

* يضاف فوقه السوداني مع رشة قرفة وسكر ثم باقي الجلاش ويدهن بالزبدة مرة أخرى

* يقطع ويدخل الفرن حتى يكتمل النضج يرفع ويسقى بالشربات البارد

* ثم يزين بالفستق ويقدم


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