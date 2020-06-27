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مرأة

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل

السبت 27/يونيو/2020 - 11:34 م
صدى البلد
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حياة عبد العزيز
البقلاوة واحدة من أشهى الحلويات الشرقية، التي يقبل عليها الكثير في المحلات، ومع الحفاظ على صحة أفراد الأسرة يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.


وقدمت الشيف عظيمة حمدي طريقة تحضير البقلاوة في 5 خطوات فقط.



مكونات البقلاوة :

العجينة :

2 كوب ونصف دقيق.
نصف كوب زبادي.
ربع كوب زيت.
ملعقة كبيرة زبدة.
ملعقة كبيرة خل.
ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
بيضة.
فانيليا.

الحشو : 

مكسرات مجروشة حسب الرغبة.


الوجه : 

كوب سمن.
ربع كوب زيت.




الشربات :

2 كوب سكر.
2 كوب ماء.
ملعقة كبيرة عصير ليمون - فانيليا.


طريقة تحضير البقلاوة:

١- خلط الزبدة والزيت والزبادي والدقيق جيدا.
٢- نصيف البيض والبيكنج بودر والخل والفانيليا ثم نعجنهم جيدا مع باقي الخليط.
٣- نترك العجين ترتاح لمدة ساعة ثم نقوم بفردها بالنشا ثم نحشوها بالمكسرات ثم نشكلها في الصينية.
٤- تقطيع العجين ثم ندهن الوجه بالسمن والزيت وندخلها الفرن.
٥- نقوم بوضع الشربات فوقها.
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أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل

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