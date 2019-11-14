هنتغدى إيه النهاردة؟| سلطة تونة.. والحلو بقلاوة

تعتير وجبة الغداء من الوجبات المحيرة بالنسبة لأغلب الامهات وتسعى لتنوع وعدم التكرار، واختيار وجبة مفيدة وتحتوي على البروتينات التي تمنح الجسم بالطاقة، لذلك نقدم لكم وجبة سريعة وصحية وهي سلطة التونة المفضلة لدى الاطفال مع حلوى البقلاوة.





مكونات تحضير سلطة التونة:





علبة تونا

ضمة من بقدونس

فلفل رومي اخضر حسب الرغبة

بصلة صغيرة

زيتون حسب الرغبة

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الخل

3 حبات طماطم





الخطوات:

_ قومي بإضافة علبة التونا ومن ثم قطعي كل الخضار قطعًا صغيرة.

_اخلطي الخضار جميعًا وأضيفي كمية مناسبة من الزّيتون، والليمون، والملح، والتونا.

_وقومي بتقليبها مع الملح والزّيت، وقدّميها باردة.





مكونات البقلاوة





- كيلو دقيق المخصص للحلويات

- 2 كأس ماء

- 1\2 كأس زبدة ذائبة

- كأس من النشاء لفرد العجينة

- ملعقة ملح صغيرة





طريقة تحضير البقلاوة:





-في وعاء كبير ضعي الدقيق مع الملح، ومن ثم القليل من مقدار الزبدة الذائبة على الدقيق مع العجن بأطراف الأصابع حتى تتكون عجينة متجانسة بالزبدة.