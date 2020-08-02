للحفاظ على المياه.. الإسكان تتوسع فى محطات التحلية والمعالجة واستخدام قطع المياه الموفرة

أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية لتوفير المياه العذبة بدلا من نقلها من أقرب فرع للنيل لتوفير نفقات إنشاء خطوط وشبكات لمسافات طويلة في وسط الصحراء.





وأوضح الجزار فى تصريحات له، أنه سيتم كذلك التوسع فى محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى ، واستخدامها فى الأغراض المخصصة لذلك مثل رى الحدائق والمتنزهات وتوفير المياه العذبة لأغراض أخرى.





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كما شدد وزير الإسكان، على ضرورة التوسع فى استخدام قطع المياه الموفرة، سواءً فى المنازل، أو الجهات والهيئات الحكومية، والخدمية، والاجتماعية، ودور العبادة وغيرها، من أجل منع الإسراف فى استخدام المياه، وهو ما يحقق أيضًا توفيرًا للمواطنين فى تكلفة الاستهلاك الشهرى للمياه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتغليظ عقوبة الإسراف فى استخدام المياه، سواءً فى غسيل السيارات، أو رش المياه بالشوارع، ومنع هدر المياه، التى تتكلف الدولة أموالًا طائلة فى توصيلها للمواطنين، من خلال إنشاء محطات التنقية وشبكات التوصيل التى يتم إنشاؤها بمليارات الجنيهات، بجانب مصاريف