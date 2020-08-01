هبة مجدي تهنئ جمهورها بمناسبة عيد الأضحى

شاركت الفنانة هبة مجدى جمهورها بصورة جديدة لها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وكتبت هبة مهنئة جمهورها: "wish you a happy eid -أتمنى لكم عيدا سعيدا".





يذكر ان هبة مجدي أكملت عمرها الـ 32 فهي من مواليد 28 يوليو 1988، وتزوجت من المطرب محمد محسن بعد ارتباطهما في كواليس مسرحية " الف ليلة وليلة "، وفي عام 2017 رزقت بطفلة أسمتها "دهب".









عملت هبة مجدي معيدة في أكاديمية الفنون بعد التحاقها بها عقب حصولها على ليسانس اداب من جامعة عين شمس، وأيضا لديها موهبة في رقص الباليه منذ كان عمرها 5 سنوات.





وشاركت هبة مجدي في 29 عملا دراميا منهم ولد الغلابة، ولي عهد ، فرصة تانية، مسلسل الاخ كبير ومسلسل نصيبي وقسمتك.