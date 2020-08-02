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مرأة

طريقة عمل عرق تربيانكو باللسان عصفور والمكسرات​

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:04 ص
تريقة عمل عرق تربيانكو
تريقة عمل عرق تربيانكو باللسان عصفور
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أسماء عبد الحفيظ

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل عرق تربيانكو باللسان عصفور والمكسرات بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى.


مقادير عرق تربيانكو باللسان عصفور والمكسرات​.

عرق تربيانكو
بصل
جزر
ثوم
فصوص
مكعب مرق
ورق لورا
حبهان
كرفس
طماطم
كرات
بهارات
أعشاب
ملح فلفل أسود
زيت
سمنة
لسان عصفور
مكسرات مشكلة

طريقة تحضير عرق تربيانكو باللسان عصفور والمكسرات​

* يربط عرق التربيانكو بالخيط

* يدهن بماء الطماطم والملح والفلفل الأسود

* يشوح في طاسة ساخنة في القليل من الزيت على النار

* يضاف الكرفس والبصل والثوم وورق اللورا والحبهان وقطع الطماطم والزعتر

* يغطى ويترك على النار لمدة ساعة حتى تمام النضج

* يزال خيط الطعام من العرق عند تمام النضج

* يشوح لسان العصفور في السمنة على النار

* يضاف الثوم والكرفس والكرات ومكعب مرقة والمكسرات

* تضاف الطماطم المبشورة والماء والملح والفلفل الأسود

* يترك الخليط على النار حتى تمام النضج

* يقدم لسان العصفور مع العرق وصوص العرق

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