لاعب يفرض شروطه على الأهلي.. أكرم توفيق: اللعب أساسيا أو تجديد الإعارة مع الجونة

قال أكرم توفيق لاعب وسط الأهلي المعار للجونة إنه سيتحدث مع إدارة الأهلي قبل عودته لصفوف الفريق الأحمر في الموسم الجديد، وفي حالة رغبة الجهاز الفني في الاعتماد عليه أساسيا سيعود، أما لو هناك اتجاه لاستبعاده من التشكيل الأساسي، سيجدد اعارته للجونة موسم آخر.





وأضاف في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن كلامه ليس معناه أنه مُتكبر أو أنه يرفض العودة للأهلي ولكن لابد أن يشارك ليحافظ على موقعه في تشكيلة المنتخب الأوليمبي قبل أولمبياد طوكيو 2021.





وأكدت مصادر أن تصريحات أكرم توفيق جديدة تماما على القلعة الحمراء، فلا نذكر أن نجوم كبار بحجم محمد بركات ومحمد أبوتريكة من الجيل السابق أو وليد سليمان ومحمود كهربا وأحمد فتحي من الجيل الحالي، لا نذكر أن أيا منهم أعترض على الجلوس احتياطيا أو على عدم وجود دور له في فترة من الفترات.





وأضافت أن أكرم ورغم الاعتراف الكامل بموهبته وأنه لاعب مبشر وخامة واعدة في الكرة المصرية، الا أنها ليست المرة الأولى التي يؤكد فيها اللاعب أنه لن يرتدي التيشيرت الأحمر الا بشروط معينة.





أكرم عليه أن يعلم أن قائمة أي فريق تضم 30 لاعب يلعب منهم 11 فقط في التشكيل الأساسي و 7 احتياطيين و12 لاعب خارج القائمة، فكيف يضمن هو أو غيره اللعب أساسيا؟، وماهو مقياس اللعب بشكل أساسي غير الاجتهاد في التدريب وتنفيذ تعليمات المدير الفني؟.





لاعب انبي السابق بحاجة لناصح أمين ينقذه من حافة الغرور، وأن يدرك أن دوره في الفريق هو لاعب وليس مدير فني، وأنه ليس من صلاحياته فرض نفسه على تشكيل الفريق الأساسي.



