دير مارجرجس بالرزيقات يعلن عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين

أعلن دير الشهيد مارجرجس بالرزيقات بمحافظة الأقصر عن فتح أبوابه لاستقبال الزائرين طوال أيام الأسبوع من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء.





وأكد دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات برئاسة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.





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وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية "السبت" أنها تشكر الله كثيرًا للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية خلال الأسبوعين الماضيين.





وذكرت في بيان، أنه بناء على تراجع أعداد المصابين والوفيات جراء فيروس كورونا فقدر تقرر السماح بالفتح الجزئي للكنائس لإقامة القداسات وصلوات الإكليل والجنازات بدءًا من يوم الاثنين ٣ اغسطس الجارى، بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في البيان الصادر يوم ٢٧ يونيو ٢٠٢٠.





وأضاف البيان أنه يمكن اقامة القداسات طوال ايّام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابات، مصلين أن يبقي الله أبواب الكنائس مفتوحة على الدوام.



