مي فاروق: مريت بأصعب المواقف في الأوبرا بسبب كورونا.. بعد الحظر خفت صوتي ميطلعش.. وخسرت 30 كيلو من وزني

حلت الفنانة المصرية مي فاروق ضيفة على الإعلامية مني الشاذلي مقدمة برنامج "معكم" المذاع عبر قناة "سى بي سي"، للحديث عن ذكرياتها مع الغناء والعمل بالأوبرا، وكيف استطاعت إنقاص وزنها في وقت قياسي.





ونستعرض لكم خلال التقرير التالي أبرز تصريحاتها:





وأشعلت الفنانة مي فاروق استديو معكم مني الشاذلي باغنية حياتى مش تمام للفنان رامي صبري مع أولادها داخل الإستديو.





وروت عن أصعب المواقف التي مرت بها بالأوبرا، قائلة:" بعد الحظر بسبب كورونا وجلوسى فترة كبيرة بالمنزل كنت قلقة من الغناء وخايفة صوتي ميطلعش".





وأشعلت الفنانة مي فاروق إستديو معكم مني الشاذلي باغنية طاير ياهوا، للفنان فضل شاكر، وتفاعل جميع الحاضرين في الإستديو مع الأغنية.





وتابعت مي فاروق:" قررت إجراء العملية وفي البداية كان الامر متعب ولكنني تأقلمت مع الوضع ، ووصلت إلى الوزن الذي اريده وفقدت 30 كيلو من وزني".



