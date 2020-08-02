ارتفاع صادرات الفساتين بنسبة 194%.. وانخفاض البدل والبليزرات بنسبة 80% خلال 2020

انخفضت صادرات مصر من “الجاكيتات والبليزرات” بنسبة 80% لتبلغ 580 ألف دولار مقابل 2.845 مليون دولار، و “القمصان والبلوزات” بنحو 66% لتسجل نحو 765 ألف دولار مقابل 2.22 مليون دولار، وصادرات “الجوارب والقفازات” بنحو 21% لتسجل 2.641 مليون دولار مقابل 3.33 مليون دولار.

وأكد تقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة على انخفاض صادرات “البدل وأطقم انسامبلات” خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بنحو 15% لتسجل ما قيمته 1.197 مليون دولار مقابل 1.413 مليون دولار، و”المعاطف، الأقبية، السترات الواقية من الريح والمطر” بنحو 87% لتبلغ 154 ألف دولار مقابل 1.226 مليون دولار، ومن بلوفرات” كارديجان” بنسبة 5% لتبلغ 335 ألف دولار، ومن فساتين وتنانير لتسجل 49 ألف دولار.





وفي نفس السياق أشار التقرير الذى حصل "صدى البلد " على نسخة منه إلى تراجع صادرات (غير المصنرات) بنحو 20% لتسجل ما قيمته 416 مليون دولار مقابل 520 مليون دولار، حيث انخفضت صادرات “البنطلونات” بنسبة 24% لتبلغ 183 مليون دولار في مقابل 242 مليون دولار، و “الأردية الرياضية” بنحو 41% لتسجل 69 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار.





وهبطت صادرات “البدل والأطقم انسامبلات” بنحو 23% لتسجل 65 مليون دولار مقابل 85 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات”القمصان والبلوزات” لنحو 70 مليون دولار مقارنة 52 مليون دولار بنمو 33%، والملابس الداخلية بنسبة 21% لتبلغ 8 ملايين دولار.





وارتفعت صادرات فساتين النساء بنسبة 194% لتبلغ 6 ملايين دولار مقابل مليوني دولار، وأغطية الرأس غير الواقية بنسبة 5955% لتبلغ 666 ألف دولار مقابل 11 ألف دولار، ومناديل الجيب والشالات بنسبة 67% لتبلغ 8 ملايين دولار.





وحول أهم الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية خلال النصف الأول من 2020 أشار التقرير الى أن الولايات المتحدة الامريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة ، تلاها ”ألمانيا الاتحادية” بنحو 39 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار بتراجع 10%، ثم تركيا بقيمة 36 مليون دولار في مقابل 38 مليون دولار بتراجع 6%.



