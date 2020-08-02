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اقتصاد

ارتفاع صادرات الفساتين بنسبة 194%.. وانخفاض البدل والبليزرات بنسبة 80% خلال 2020

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
انخفضت صادرات مصر من  “الجاكيتات والبليزرات” بنسبة 80% لتبلغ 580 ألف دولار مقابل 2.845 مليون دولار، و “القمصان والبلوزات” بنحو 66% لتسجل نحو 765 ألف دولار مقابل 2.22 مليون دولار، وصادرات “الجوارب والقفازات” بنحو 21% لتسجل 2.641 مليون دولار   مقابل 3.33 مليون دولار.

وأكد تقرير المجلس التصديري للملابس الجاهزة على انخفاض صادرات “البدل وأطقم انسامبلات” خلال أول 6 أشهر من العام الجاري بنحو 15% لتسجل ما قيمته 1.197 مليون دولار مقابل 1.413 مليون  دولار،  و”المعاطف، الأقبية، السترات الواقية من الريح والمطر” بنحو 87% لتبلغ 154 ألف دولار مقابل 1.226 مليون دولار، ومن بلوفرات” كارديجان” بنسبة 5% لتبلغ 335 ألف دولار، ومن فساتين وتنانير لتسجل 49 ألف دولار.

وفي نفس السياق أشار التقرير الذى حصل "صدى البلد " على نسخة منه  إلى تراجع صادرات (غير المصنرات) بنحو 20% لتسجل ما قيمته 416 مليون دولار مقابل 520 مليون دولار، حيث انخفضت صادرات “البنطلونات” بنسبة 24% لتبلغ 183 مليون دولار في مقابل 242 مليون دولار، و “الأردية الرياضية” بنحو 41% لتسجل 69 مليون دولار مقابل 117 مليون دولار.

وهبطت صادرات “البدل والأطقم انسامبلات” بنحو 23% لتسجل 65 مليون دولار مقابل 85 مليون دولار، بينما ارتفعت صادرات”القمصان والبلوزات” لنحو 70 مليون دولار  مقارنة 52 مليون دولار  بنمو 33%، والملابس الداخلية بنسبة 21% لتبلغ 8 ملايين دولار.

وارتفعت صادرات فساتين النساء بنسبة 194% لتبلغ 6 ملايين دولار مقابل مليوني دولار، وأغطية الرأس غير الواقية بنسبة 5955% لتبلغ 666 ألف دولار مقابل 11 ألف دولار، ومناديل الجيب والشالات بنسبة 67% لتبلغ 8 ملايين دولار.

وحول أهم الدول المستوردة للملابس الجاهزة المصرية خلال النصف الأول من 2020  أشار التقرير الى أن الولايات المتحدة الامريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة ، تلاها ”ألمانيا الاتحادية” بنحو 39 مليون دولار في مقابل 43 مليون دولار بتراجع 10%، ثم تركيا  بقيمة  36 مليون دولار في مقابل 38 مليون دولار بتراجع 6%.

وتراجعت قيمة صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى إسبانيا خلال أول 6 أشهر من العام الجاري لتبلغ 35 مليون دولار في مقابل 74 مليون دولار بانخفاض قدره 53%، ولبريطانيا بنسبة 43% لتسجل 25 مليون دولار مقابل 44 مليون دولار، ولإيطاليا بنسبة 35% لتبلغ 20 مليون دولار في مقابل 31 مليون دولار.
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