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سيارات

تعرف على مميزات وعيوب سيارة شانجان الصينية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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أماني نوار
صممت سيارات شانجان في الصين خصيصا لكي تنافس السيارات الأوروبية العالمية مثل مازدا وكارايسلر وتتميز عنهم بخاصية "اتبعني إلى المنزل" للتتبع بذلك خرائط ومعرفة معالم الطريق كما تتميز سيارات شانجان بالعديد من مميزات وأيضا العيوب.

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سنرى أن سيارة شانجان تتميز بسقف زجاجي بانورامي ومصابيح لقراءة الخرائط ومسند ذراع المقعد الأمامي ومقاعد خلفية قابلة للطي مع تقسيم 60:40 وشاشة عرض المعلومات المتعددة و8 سماعات.

بالإضافة إلى مدخل يو-اس-بي ومرآة التعتيم أوتوماتيكيًا ومزيل الضباب على النافذة الخلفية بالإضافة إلى الباب الكهربائي ومرايا جانبية للأبواب مع إشارة إلتفاف وأنابيب العادم مطلي بالكروم وشبك أمامي مطلي بالكروم.

سنجد أن السيارة أيضا تتميز بميزات تكنولوجيا كجهاز كمبيوتر لقياس عدد الأميال وقياس الأميال المتبقية نظرًا للوقود وجهاز التحكم بمدى الإضاءة للمصابيح الأمامية ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية ومكيف أتوماتيكي وبلوتوث وأزرار تحكم الصوت والسرعة على عجلة القيادة، وزر بدء التشغيل وشاشة تعمل باللمس وراديو.
 
أما من ناحية الأمان تتميز سيارات شانجان بميزات السلامة والأمان مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق و8 وسائد هوائية ومساعد الفرامل ونظام إنذار لمنع السرقة ونظام المساعدة لتسلق التلال والمنحدرات وكاميرا الرؤية الخلفية بالإضافة إلى أجهزة استشعار أمامية وخلفية لوقوف السيارات ومراقبة ضغط الإطارات ونظام تكيفي لتثبيت السرعة والتحكم في الجر.

ومن ناحية الأداء تحتوي شانجان على محرك سي سي 4 أسطوانات بسعة 1.5 لتر بقوة 105 حصان و145 رطلا من عزم الدوران بنظام الدفع الأمامي وناقل حركة أوتوماتيكي بـ5 سرعات ونظام تروس ثنائي التعشيق.

كما تبلغ السرعة القصوى حوالي 180 كم لكل ساعة كما أنها تستهلك في المتوسط 6.8 لتر لكل 100 كم.

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تتميز سيارات شانجان بقدرة ومرونة عالية أثناء المناورات على سرعات عالية وعند المنحدرات كما تنميز أيضاُ بإمكانية التحكم بالسرعة على عجلة القيادة.

ولكن من ناحية العيوب سنجد أن التصميم الداخلي للسيارة غير مبتكر لايرقى ايدا لمستوى السيارات المنافسة تفتقر إلى نظام الدفع الخلفي مع عدم وجود مساعد للركن، كما تحتوي مقصورة سيارات شانجان على العديد من المكونات ذات الجودة المنخفضة، لا تتوفر قطع الغيار الخاصة بها بكثرة في الأسواق.
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