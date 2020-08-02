في عيد الأضحى.. تعرفي على الفرق بين اللحوم الأصلية والمزورة.. وهذه 5 أخطاء نفعلها عند التخزين والمدة السليمة لحفظ الضاني والكندوز والمفروم

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مع قدوم عيد الأضحى المبارك يحتفل المسلمون به بذبح الأضحية وتناول اللحوم، وتبدأ الأمهات بتخزين اللحوم في الفريزر، ولكن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند التخزين، وأشياء يجب أن تحذرها، ومن خلال التقرير التالي نستعرض كل ما له علاقة بـ تخزين اللحوم.









قالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ان غسل اللحم قبل التفريز والتجميد يسبب ذلك فقدان تيبس رمي ، لوسط حامضي ، وفقدان تشميع اللحمة ، فيجب ان تشطف اللحوم فقط قبل الطهو شطفا سريعا دون نقع حتى لا تفقد قيمتها الغذائية .









كما نجد البعض يضع لحم الأضحية بأكياس ملونة ولكن يجب وضعها في اكياس بيضاء شفافة ونبدأ في تعبئة اللحوم في كل كيس بحيث لا يزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع.