في عيد الأضحى.. تعرفي على الفرق بين اللحوم الأصلية والمزورة.. وهذه 5 أخطاء نفعلها عند التخزين والمدة السليمة لحفظ الضاني والكندوز والمفروم

- احذرها .. 5 أخطاء نفعلها عند تخزين لحوم الأضحية
- ما المدة السليمة لحفظ اللحوم الضاني والكندوز والمفروم؟
- الفرق بين الأصلي والمزوّر.. احذر من شراء اللحوم بالأختام غير الحكومية
- تعرف على سبب فساد اللحوم
مع قدوم عيد الأضحى المبارك يحتفل المسلمون به بذبح الأضحية وتناول اللحوم، وتبدأ الأمهات بتخزين اللحوم في الفريزر، ولكن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند التخزين، وأشياء يجب أن تحذرها، ومن خلال التقرير التالي نستعرض كل ما له علاقة بـ تخزين اللحوم.
قالت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء ان غسل اللحم قبل التفريز والتجميد يسبب ذلك فقدان تيبس رمي ، لوسط حامضي ، وفقدان تشميع اللحمة ، فيجب ان تشطف اللحوم فقط قبل الطهو شطفا سريعا دون نقع حتى لا تفقد قيمتها الغذائية .
كما نجد البعض يضع لحم الأضحية بأكياس ملونة ولكن يجب وضعها في اكياس بيضاء شفافة ونبدأ في تعبئة اللحوم في كل كيس بحيث لا يزيد وزن الكيس عن كيلو لسهولة وصول التبريد لكافة القطع.
ونضع أكياس اللحوم بعد تفريغ الهواء منها على قدر استطاعتنا حتى نتجنب حروق التجميد ثم نضعها في الفريزر مع ترك فراغات بين الأكياس حتى يصل التبريد لقلب اللحوم ولا تتعفن ويبدأ لونها في الاخضرار.
يجب أن توضع الناحية التي بها الدهون إلى الأعلى حيث ان الدهون سريعة الفساد لذلك يجب ان تتعرض للتجميد في وقت أقل .
يجب مراعاة كفاءة الفريزر في التجميد ، وتجنب فتح وغلق الثلاجة باستمرار حتى نحافظ على درجة البرودة ، وعدم فصل الكهرباء عن الثلاجة.
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وأكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء أن لكل نوع لحم مدة لحفظه كالتالي:
مدة تخزين اللحم الضاني :
يخزن اللحم في الثلاجة وبالتحديد تحت الفريزر بصورة مباشرة لمدة يومين، واما في الفريزر فتتراوح المدة ما بين 6 إلى 8 أشهر.
مدة تخزين لحم العجل:
يخزن اللحم في الثلاجة، لمدة من 3 الى 4 أيام، وفي الفريزر مدة تتراوح ما بين 10 إلى 12 شهرا.
مدة تخزين اللحم الكندوز:
يخزن في الثلاجة مدة من 3 الى 4 أيام و أما داخل الفريزر لمدة تصل إلى سنة .
اللحوم المفرومة :
توضع في الثلاجة لمدة تتراوح من يوم الى يومين على الأكثر ، وفي الفريزر لمدة لا تزيد عن من ثلاثة إلى وأربعة أشهر .
مدة تخزين اللحم المطهو بأي طريقة طبخ:
يخزن في الثلاجة لمدة3 أيام، وأما في الفريزر لمدة لا تزيد على 3 أسابيع .
ونصحت عند استخدام احدي اكياس اللحم المجمد بضرورة وضعها علي الرف السفلي من الثلاجة، ثم تشطف اللحوم شطفا سريعا قبل طهوها.
وقدمت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء أنواع الختم على اللحوم والاصلي من المزور.
1- الأختام الأصلية ثابتة لا تمسح أو تطبع على المناديل الورقية.
2- أية أختام عبارة عن شكل دائري أو مربع فقط دون أية بيانات مكتوبة داخل هذا الختم تعتبر مقلِدة لأختام المجازر الحكومية.
3- الختم من الداخل مقسوم إلى مثلثات بها بيانات عن نوع اللحم وعلامة سرية خاصة بكل مجزر حتى لا يمكن تزويرها وهذه العلامة تتغير يوميا، والرقم الكودي الخاص بالمجزر.
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كما يشمل الختم حرفين كاختصار لنوع اللحم
(ضا) الضأن
و(جا) جاموسي
و(بق) بقري
و (جم) جملي
فضلا عن أرقام من 1 إلي 7 ترمز لأيام الأسبوع وتتغير بتغير أيام الأسبوع .
إذا لم تستطيع قراءة بيان واحد فقط من تلك البيانات اعتبر أن الختم مزور.
قالت الدكتورة مي تاج الدين، استشاري سلامة الأغذية: إن هناك مشكلة تواجه الكثيرين بعد ذبح الاضحية وتخزين اللحوم وهي فساد اللحوم أو اخضرارها.
وتابعت الدكتورة مي تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انبوكس"، المذاع على قناة "صدى البلد2"، أن تلك المشكلة تكون بسبب سوء التخزين، موضحة ان عملية التخزين السليمة تكون من خلال عدة خطوات معينة واولها هي غسل الأضاحي مباشرة بعد الذبح من الداخل ثم تشميعها لفترة لا تقل عن 3 ساعات وهي عملية تعرض اللحمة للهواء بعد الذبح وذلك لتماسك الانسجة بشكل ما.
وأوضحت أن الخطوة التي تلي تشميع اللحمة هي ان يتم تغليف اللحمة في أكياس شفافة ووضعها في الثلاجة العادية دون تفريز لمدة يوم لا تزيد عن ذلك، وبعد ذلك يتم وضعها في الفريزر بشكل سليم وآمن للحمة بالتأكد من درجة حرارة الفريزر لتبقى لأطول فترة ممكنة.