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حوادث

بسبب لهو الأطفال.. إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:14 ص
مشاجرة
مشاجرة
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خالد رياض
شهدت قرية أولاد نصير بسوهاج، مشاجرة أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.

وانتقلت الشرطة إلى مكان الواقعة، وألقت القبض على طرفي المشاجرة، وتبين أن سبب اندلاعها لهو الأطفال وخلافات الجيرة.


وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بحدوث مشاجرة بناحية أولاد نصير دائرة مركز سوهاج  تبين أنها بين كلًا من طرف أول "محمود.ع.ا" 30 عاما عامل مصابًا اشتباه كسر بعظام الجمجمة، "منتصر.ع.ا" 35 عاما عامل مصابًا جروح متفرقة بالجسم وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي، "عوض.خ.ع" 52 عاما  نجار مصابًا جرح رضي بفروة الرأس، وطرف ثان  "جابر.ع.ا" 45 عاما عامل مصابًا بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي، "مصطفي.ج.ع" 18 عاما طالب مصابًا بجرح رضي بفروة الرأس، "البدري.ا.ع" 55 عاما نجار، الطرفان يقيمان بذات الناحية.


وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة ولهو الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.


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