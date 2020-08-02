وزير الإسكان: بدء تطوير 10 عمارات بالإسكان الاقتصادي وإنشاء قسم شرطة ووحدة إطفاء بـ 6 أكتوبر

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وأشار المهندس شريف الشربينى، إلى أنه تم التشديد على الشركة المنفذة بضرورة تنفيذ الأعمال بالجودة والدقة المطلوبة، مؤكدًا أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعمارات تأتي في إطار الجهود المبذولة من جهاز المدينة لتطويرها، وظهورها بالمظهر اللائق، وأن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر لا يدخر جهدًا فى تطوير ورفع كفاءة المناطق المختلفة بها.وفي سياق متصل أوضح رئيس الجهاز، أن نسبة الإنجاز بمشروعات (قسم الشرطة – السجل المدني – وحدة الإطفاء) بلغت نحو ٤٥ %، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات سوف تخدم منطقة جنوب الأحياء وبعض الأماكن الأخرى، وذلك لحرص جهاز مدينة ٦ أكتوبر على زيادة التغطية الأمنية بالمدينة وتوسعاتها الحالية، وتوفير الأمن للمواطنين في أنحاء المدينة كافة.