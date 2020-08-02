البيان الإماراتية: تركيا تحاول إشعال فصل جديد من الحرب في ليبيا للتحكم في النفط

قالت صحيفة (البيان) الإماراتية إن تركيا تحاول إشعال فصل جديد من الحرب في ليبيا، بهدف التحكم في النفط الليبي ماليًا وتجاريًا.





وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الأحد تحت عنوان "اغتراب الدبلوماسية التركية" - أن بعض الاضطرابات الداخلية في عدد من الدول العربية بلغت مرحلة التسوية السياسية، إلا أن التدخلات الإقليمية في القضايا العربية، تمنع إسكات الأسلحة، وتفتح الباب أمام فصول جديدة من الدمار على مختلف المستويات، مشيرة إلى أنه في ظل الكارثة الجماعية التي تشهدها المجتمعات العربية في الدول المضطربة، فإنه لا جريمة توازي توفير أسباب استمرار الحرب وتعطيل المسار السياسي، وفرض منطق الميليشيات على الحكم، وهذا ما يجري في عدد من الدول العربية في ظل تدخلات إقليمية سافرة.



