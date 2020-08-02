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دراسة جديدة: فيروس كورونا يسبب جلطات دموية مميتة عند الحوامل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:48 م
فيروس كورونا يسبب
فيروس كورونا يسبب جلطات دموية مميتة عند الحوامل
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حياة عبد العزيز
كشف بحث جديدة وفقا لموقع "timesofindia"ـ، أن فيروس كورونا له تأثير خطير وقد يزيد من خطر الجلطات الطاردة على صحة الحامل أو اللواتي يتناولن هرمون الاستروجين مع تحديد النسل أو العلاج بالهرمونات البديلة.

وقال مؤلف الدراسة دانيال آي سبرات من جامعة تافتس في الولايات المتحدة: "بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالرئتين والكليتين والقلب وأجهزة الأعضاء الأخرى، ظهرت تقارير عن حالات تجلط مفرط في المرضى الذين تم إدخالهم المستشفى بسبب كورونا COVID-19".

ووفقا لمخطوطة جديدة نشرت في مجلة جمعية الغدد الصماء، فإن أحد المضاعفات العديدة لـ COVID-19 هو تكوين جلطات دموية.

وأكد الأطباء أن يزيد الإستروجين من فرصة تجلط الدم أثناء الحمل وفي النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة.

وأشار الأطباء إذا كانت الحامل مصابة بـ COVID-19 ، فإن خطر تخثر الدم لدى هؤلاء النساء قد يكون أعلى، وقد يحتاجن إلى الخضوع للعلاج المضاد للتخثر أو التوقف عن أدوية الإستروجين.

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وقال الفريق إن البحث عن سبب تخثر الدم أو التجلط في COVID-19 وفهمه ، بما في ذلك الآثار المتداخلة لعلاج الاستروجين أو الحمل ، له عدة عقبات وسيتطلب نماذج مبتكرة من الحيوانات والأنسجة.
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