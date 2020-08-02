الدوري السعودي.. ممر شرفي لتكريم أبطال حرب كورونا





وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن وزارة الرياضة ستكرم عددا بالقطاعات الحكومية التي علمت في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة كورونا، بعمل ممر شرفي لهم، خلال الجولات المقبلة بمسابقة الدوري.





وأضافت الصحيفة أن الممر الشرفي سيتكون من اللاعبين والحكام، وسط تصفيق الجميع تقديرا لجهودهم الكبيرة في حربهم ضد فيروس كورونا.





وتابعت الصحيفة، أن القطاعات التي سيتم تكريمهما وزارة الصحة ووزارة الداخلية والحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة.





ومن المقرر أن يستأنف الدوري السعودي، الثلاثاء المقبل، بعد توقف دام أكثر من 4 أشهر، بسبب فيروس كورونا المستجد.



تجهز وزارة الرياضة السعودية تكريما لعدد من القطاعات الحكومية، الذين بذلوا مجهودات خارقة خلال الفترة الماضية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".