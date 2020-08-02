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الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الجو.. فيديو

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:19 م
صدى البلد
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آيات أحمد

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد ارتفاعًا بسيطًا في درجات الحرارة حوالي من درجتين إلى ثلاث درجات، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة هو ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.


وأضافت خلال، مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا نيوز، أن الأجواء ممتعة على المناطق الساحلية بالرغم من ارتفاع الرطوبة. 


وأوضحت أن الأجواء معتدلة على المدن المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، وأفضل من باقي مدن ومحافظات الجمهورية.


ونصحت بقيادة السيارات بعد السابعة صباحًا حتى تتحسن الرؤية الأفقية، موضحًا أن الشبورة المائية تكون كثيفة على الطرق الزراعية أو القريبة من المسطحات المائية، من الثالثة فجرًا حتى السابعة صباحًا.


ونصحت  بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، عند الخروج في ذروة ارتفاع الدرجات الحرارة؛ منعًا للتعرض لضربات الشمس.

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