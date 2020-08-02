لاصقة طبية.. إصابة محمود حميدة في ذراعه

شارك النجم محمود حميدة، جمهوره بصورة جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب محمود حميدة معلقًا على الصورة: "عيدكم مبارك".

وظهر محمود وهو يضع على ساعده لاصقة طبية حمراء عريضة، كشفت عن إصابته بآلام في ذراعه، وكتب معلقًا عليها: "عيدكم مبارك".



