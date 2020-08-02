لاصقة طبية.. إصابة محمود حميدة في ذراعه

شارك النجم محمود حميدة، جمهوره بصورة جديدة له وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب محمود حميدة معلقًا على الصورة: "عيدكم مبارك".
وظهر محمود وهو يضع على ساعده لاصقة طبية حمراء عريضة، كشفت عن إصابته بآلام في ذراعه، وكتب معلقًا عليها: "عيدكم مبارك".
وعلق الفنان أحمد حاتم على الصورة قائلا: "إصابة ملاعب دي"، مازحا مع حميدة حيث أن أكثر مستخدمي هذه اللاصقة الطبية هم اللاعبين والرياضيين الذين يتعرضون لآلام وشد في مفاصل الجسم عامة.
ويشارك محمود حميدة بدور البطولة في فيلم "الغسالة" مع أحمد حاتم، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد.
"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم".