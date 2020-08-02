التدخل السريع ينقذ سيدة افترشت رصيف كوبري أكتوبر

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي لفحص المنشور الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيدة وأطفالها أسفل كوبري أكتوبر نزلة منطقة العجوزة.





وتوجه الفريق لمكان تواجد الحالة، وتبين أنها امرأة في العقد الرابع من العمر، ولديها طفلان.





واتخذ الفريق الإجراءات الآتية:





- أقنع الفريق السيدة بالانتقال إلى أحد دور الرعاية الاجتماعية





-التنسيق مع مؤسسة معانا لإنقاذ انسان لاستقبال الحالة لتنقل السيدة وأطفالها إلى إحدى الدور التابعة لها لتلقى كل أوجه الرعاية الاجتماعية.





ويتلقى فريق التدخل السريع بلاغات وشكاوى دور الرعاية الاجتماعية على الخط الساخن 16439 وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء 16528، وعلى حسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.