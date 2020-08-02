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محافظات

ثالث أيام العيد.. شواطئ البحر الأحمر خالية من المعيدين وحملات للتأكد من الغلق

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:33 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله

تواصل شواطئ البحر الأحمر، فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إغلاق أبوابها أمام المعيدين والمضيفين، تنفيذا للتعليمات الاحترازية التى أقرتها الحكومة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.


وتابعت لجان من مجالس المدن المختلفة بالبحر الأحمر، إغلاق الشواطئ العامة والخاصة تنفيذا لتعليمات الحكومة فى ثالث أيام العيد، كذلك الحدائق العامة.


 ومن جانب آخر استقبلت شواطئ الفنادق الحاصلة على شهادة الصحة والسلامة عدد كبير من المعيدين المقيمين داخل تلك الفنادق.

 

من جانبه، أصدر اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير تعليماته بمتابعة غلق الشواطئ والحدائق خلال أيام العيد للحد من انتشار الفيروس المستجد.


حيث تابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، الشواطئ الشمالية والكورنيش، وذلك لمتابعة تطبيق غلق الشواطئ.


كان المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أكد أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمنع زيادة الإصابات بفيروس كورونا ، أو تراجع الزيادة مثلما حدث فى دول أخرى متقدمة وفيها إمكانيات كبيرة، موضحًاَ: "اتخذنا مجموعة من الإجراءات المشابهة للإجراءات التى اتخذت فى عيد الفطر الماضى من حيث الاستمرار فى غلق الشواطئ والحدائق العامة".

ثالث أيام العيد.. شواطئ البحر الأحمر خالية من المعيدين وحملات للتأكد من الغلق
ثالث أيام العيد.. شواطئ البحر الأحمر خالية من المعيدين وحملات للتأكد من الغلق
ثالث أيام العيد.. شواطئ البحر الأحمر خالية من المعيدين وحملات للتأكد من الغلق
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