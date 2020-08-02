اعتقال 133 وإصابة 45 شرطيا.. مظاهرات يوم الحرية تشتعل في ألمانيا بسبب كورونا

اندلعت مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة، فى ألمانياأدت إلى إصابة 45 شرطيا بجروح في برلين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.









واعتقلت الشرطة 133 شخصا خلال الاحتجاجات التي تخللتها مظاهرة حاشدة ضد القيود المفروضة جرّاء كوفيد-19 نظّمت تحت شعار "يوم الحرية"،







ورغم تسجيل ألمانيا حصيلة منخفضة نسبيا للإصابات والوفيات إلا أن السلطات أعربت عن قلقها حيال ارتفاع عدد الحالات في الأسابيع الأخيرة بينما انتقد سياسيون المظاهرات واعتبروها غير مسؤولة.





وكانت عمليات الإعتقال نتيجة مخالفات شملت مقاومة عناصر الشرطة والإخلال بالسلم واستخدام رموز غير دستورية.





واستدعت حالات ثلاثة عناصر أمن نقلهم إلى المستشفى، وفق ما أفادت الشرطة.





وشارك نحو 20 ألف شخص في مظاهرة "يوم الحرية"، لم يضع العدد الأكبر منهم الكمامات ولم يلتزموا قواعد ترك مسافة متر ونصف متر بين شخص وآخر.





وهتف الحشد الذي ضم خليطا من اليمينيين واليساريين والمؤمنين بنظريات المؤامرة "نحن الموجة الثانية"، بينما تجمّعوا عند بوابة براندنبورج داعين إلى "المقاومة" وواصفين الوباء بأنه "أكبر نظرية مؤامرة".









وفي مظاهرة أخرى مناهضة للفاشية في حي نيوكولن الجنوبي، ألقى متظاهرون الحجارة على عناصر الشرطة وأطلقوا الألعاب النارية وألحقوا أضرارا بمركبتي شرطة ومكتب حزب محلي.











