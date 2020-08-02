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محافظات

خالفت قرارات الحكومة.. مصادرة الملاهي الشعبية بحي شمال الجيزة.. صور

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:22 م
الجيزة تصادر الملاهي
الجيزة تصادر الملاهي الشعبية بحي شمال
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محمد الصاحى

شن حى شمال الجيزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والملاهي الشعبية بعدد من الشوارع، وذلك بعد توافد الأطفال عليها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء بغلق جميع الملاهي والمتنزهات خلال إجازة العيد في إطار خطة الدولة للتصدي لفيروس كورونا.


وتمكنت الحملة من تمشيط شارع محمد حجازي والعامل الأول وطلعت حرب وإزالة عدد من المراجيح والملاهي الشعبية، وذلك بمتابعة أشرف بكر رئيس حي شمال الجيزة.


جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة التصدي لأي إشغالات خلال أيام العيد، وضرورة المتابعة الجادة لتطبيق قرارات غلق المتنزهات خلال إجازة عيد الأضحى في مختلف الأحياء والمراكز.


من ناحية أخرى، تمكنت محافظة الجيزة  بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية من ضبط ١٨٨ مخالفة تموينية خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك حيث تم تحرير محاضر بالمخالفات لبدالين تموينيين ومستودعات بوتاجاز ومحال لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية ونقص في الأوزان والأرصدة وتوقف عن العمل.

خالفت قرارات الحكومة.. مصادرة الملاهي الشعبية بحي شمال الجيزة.. صور
خالفت قرارات الحكومة.. مصادرة الملاهي الشعبية بحي شمال الجيزة.. صور
خالفت قرارات الحكومة.. مصادرة الملاهي الشعبية بحي شمال الجيزة.. صور
خالفت قرارات الحكومة.. مصادرة الملاهي الشعبية بحي شمال الجيزة.. صور
خالفت قرارات الحكومة.. مصادرة الملاهي الشعبية بحي شمال الجيزة.. صور
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