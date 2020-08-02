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ديني

حجاج بيت الله الحرام ينهون رمي الجمرات الثلاث ويغادرون منى

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:58 م
حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام ينهون رمي الجمرات الثلاث ويغادرون منى
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محمود ضاحي
أنهى حجاج بيت الله الحرام اليوم -ثاني أيام التشريق- رمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية، وتحقيق التباعد المكاني بين الحجيج، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الكوادر المشاركة في خدمتهم.

وغادر حجاج بيت الله الحرام اليوم مشعر منى متجهين إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع بعد أن أتموا رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1441هـ.

ووثقت وكالة الأنباء السعودية أداء الحجاج لرمي الجمرات وما صاحبه من حسن تنظيم وترتيب، حيث تم تفويج ضيوف الرحمن إلى منشأة الجمرات على مراحل شهدت التزام الحجاج بتنفيذ الإجراءات والتدابير الوقائية والبُعد المكاني .

وعبّر ضيوف الرحمن عن مشاعرهم الفياضة بإتمام نسك رمي الجمرات وما قدمته لهم حكومة خادم الحرمين الشريفين من خدمات خلال أدائهم فريضة الحج.

ونوهوا بالتدابير الوقائية والطبية التي طبقتها المملكة للحفاظ على صحتهم وعلى صحة العاملين معهم .

وقدموا شكرهم لوزارة الحج والعمرة ولجميع الجهات المشاركة في الحج على جهودهم التي بذلوها لخدمتهم وتسهيل حجهم ، سائلين الله أن يجزل للجميع الأجر والمثوبة وأن يتقبل منهم حجهم.
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