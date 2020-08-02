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رياضة

محاضرة لـ فايلر مع لاعبي الأهلي استعدادا للدوري

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لارتباطاته المقبلة، ويستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي. 

واستأنف الفريق تدريباته بعد أن قام الجهاز الفني، بقيادة السويسري رينيه فايلر، بمنح اللاعبين راحة لمدة ٤٨ ساعة بسبب إجازة عيد الأضحى. 

وكان الفريق قد خاض وديتين أمام فريقي سموحة والجونة انتهتا بفوز الأهلي برباعية نظيفة و5-2 على التوالي، في إطار تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للارتباطات المقبلة محليًّا وإفريقيًّا.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني محاضرة للاعبي الفريق، على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة. 

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن العديد من الجوانب الفنية والخططية، استعدادًا لاستكمال المنافسات المحلية والإفريقية، التي يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة. وعاد الفريق إلى استئناف التدريبات الجماعية بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة ٤٨ ساعة بسبب إجازة عيد الأضحى.
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